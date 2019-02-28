الامارات | الوحدة يردُّ «دين الرباعية» لبني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يردُّ «دين الرباعية» لبني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد الوحدة الدين إلى بني باس، وتغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت، أمس، على استاد آل نهيان، في الجولة السابعة عشرة لمنافسات دوري الخليج العربي.

وكانت المباراة التي جمعت الفريقين، في الجولة الرابعة من الدور الأول، قد شهدت فوز بني ياس 4-2.وأوقف العنابي انتصارات السماوي، بعد الفوز في خمس مباريات متتالية، واستعاد ثقة جماهيره، بعد الخسارة أمام الوصل في الجولة الماضية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف واحد، وبدأ الوحدة بالتسجيل عن طريق تيغالي في الدقيقة 26، من انفراد صريح بالمرمى، وتعادل يوسف جابر لبني ياس في الدقيقة 45 من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أحرز تيغالي الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 50 من تسديدة لولبية رائعة، وتلاه ليوناردو سوزا بالهدف الثالث في الدقيقة 50، من هجمة مرتدة سريعة، ومن مجهود فردي من منتصف الملعب ومن انفراد تام، وسدد الكرة قوية داخل الشباك، واختتم ليوناردو سوزا أهداف العنابي بالهدف الرابع، في الدقيقة 62 من تسديدة قوية من داخل المنطقة.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 27 نقطة، وتساوى مع بني ياس في الرصيد نفسه، وصعد العنابي إلى المركز الخامس، متفوقاً على بني ياس الذي هبط إلى المركز السادس بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، في مباراتي الدورين الأول والثاني من المسابقة.

جاءت المباراة جيدة المستوى وتساوت الكفتان في الشوط الأول، وتبادل الفريقان الهجمات، وأضاع المهاجمون أكثر من فرصة محققة، وبلغت الإثارة ذروتها في نهاية الشوط الأول، بعد نجاح بني ياس في تسجيل هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني استغل الوحدة الهجمات المرتدة السريعة، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية، بفضل مهارات تيغالي وليوناردو، وفارق السرعة مع مدافعي بني ياس.

ووضح تأثر فريق بني ياس بغياب المدافع البرازيلي روبسون دي باولا، خصوصاً في الهجمات المرتدة من العمق، إذ جاءت كل أهداف الوحدة من هذه المنطقة.