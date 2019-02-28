الامارات | رقمان عالميان في بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن رقمان عالميان في بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الثالث من منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم (الجائزة الكبرى - دبي 2019)، تحطيم رقمين عالميين جديدين في البطولة، تحققا من خلال التونسية أروى تليلي في رياضة رمي القرص فئة (f41) برمية حققت خلالها (34.68 متراً)، ورقم آخر بتوقيع توم هابشيد من لكسمبورغ في رياضة رمي الكرة الحديدية للرجال فئة (f63) برمية وصلت إلى (14.97 متراً)، كما حققت اليابانية أنجو فورويا رقماً آسيوياً في سباق 1500 متر سيدات فئة T20، حيث قطعت المسافة في زمن (4.48.66 دقيقة).

في المقابل، واصل لاعبو المنتخب الوطني تفوقهم، وأحرز محمد القايد فضية سباق 400 متر كراسي متحركة ليرفع رصيده إلى فضيتين، بعد الأولى في سباق 100 متر، وكانت الفضية الثانية من نصيب مريم الزيودي في رياضة رمي القرص سيدات، التي تصدرت مجموعتها التونسية أروى تليلي صاحبة الرقم العالمي.

وتتصدر الجزائر ترتيب البطولة بـ18 ميدالية، بينها تسع ذهبيات، وخمس فضيات، وأربع برونزيات، مبتعدة بفارق ست ميداليات عن استراليا التي حصدت حتى ختام هذا اليوم، 12 ميدالية (سبع ذهبيات، ثلاث فضيات، وبرونزيتان). وفي بقية المراكز تونس (3 ذهبيات) والبحرين (3 ذهبيات) والسعودية (ذهبيتان) والعراق (ذهبيتان)، وسورية (ذهبيتان) والكويت ومصر (ذهبية لكل منهما).

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ومن الأمور اللافتة في البطولة، ولأول مرة بالنسبة للسعودية، تشارك ثلاث فتيات من المملكة في الحدث، وهنّ: أمل الأحمري وزهرة التالا وسارة الجمعة. ورغم عدم تحقيقهن أي ميدالية في البطولة، إلا أنهن عبّرن عن فرحتهن الكبيرة في المشاركة في محفل دولي.

في جانب آخر، أهدى المدير العام بالإنابة في هيئة دبي للثقافة والفنون، سعيد محمد النابودة، لإدارة نادي دبي لأصحاب الهمم واللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، متمثلة برئيس اللجنة ثاني بالرقاد ومدير البطولة ماجد العصيمي، لوحة رسمها فنانان، أحدهما إماراتي والآخر من المقيمين، معبرة عن التسامح بالتزامن مع عام التسامح في الدولة.

وقدمت الجامعة التونسية لرياضة أصحاب الهمم درعاً تذكارية لثاني جمعة بالرقاد، تثميناً منها على الجهود المقدمة من الإمارات في مجال رياضات أصحاب الهمم، وسلم الدرع إلى بالرقاد، لطفي بن عامر القنصل العام لتونس، ونائبه عادل ماجوري، والدكتور الحبيب سمشت رئيس الجامعة التونسية لرياضة أصحاب الهمم.

• تتصدّر الجزائر ترتيب البطولة بـ18 ميدالية، بينها تسع ذهبيات، وخمس فضيات، وأربع برونزيات.