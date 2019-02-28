الامارات | حمدان بن محمد يشهد تحديات الثنايا للهجن في الوثبة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تحديات الثنايا للهجن في الوثبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، منافسات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت، أمس، في ميدان سباقات الهجن بالوثبة في أبوظبي، ضمن فعاليات اليوم الثامن من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2019»، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، وعدد كبير من ملاك ومحبي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد سموه تتويج هجن العاصفة بأغلى الرموز، بينما واصلت هجن الرئاسة تألقها في المهرجان، واستطاعت حصد ثلاثية «هاتريك» ليحقق الشعار الأحمر ثالث «هاتريك» له حتى الآن في المهرجان.

وكانت بداية الرموز مع «إنجاز» لهجن العاصفة التي نجحت بقيادة المضمر غياث الهلالي في التتويج بكأس الثنايا البكار المحليات، بعد أن قدمت أداءً قوياً لتعانق الرمز الغالي، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، إذ تمكنت «إنجاز» من الفوز بلقب الشوط الرئيس الأول عن جدارة واستحقاق، بعدما قطعت مسافة الشوط البالغة 8 كلم في توقيت زمني قدره 11.53.00 دقيقة، متفوقة على «شواهين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر راشد بالسم المنصوري، التي احتلت المركز الثاني بتوقيت 11.55.07 دقيقة، وجاءت «هملولة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي في المركز الثالث.

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وسيطر شعار هجن الرئاسة على أشواط الرموز الثلاثة التالية المخصصة إلى الجعدان المحليات والبكار والجعدان المهجنات، إذ شهد الشوط الرئيس الثالث سيطرة واضحة لهجن الرئاسة على المراكز الثلاثة الأولى عبر المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، بقيادته «الغزال» الذي حسم لقب الشوط لمصلحته بتوقيت 12.08.08 دقيقة، ليحصد بندقية الجعدان المحليات و400 ألف درهم.

وفي الشوط الرئيس الثالث أعلنت «الشاهينية» بقيادة المضمر راشد بالسم المنصوري عن نفسها بقوة، بعد فوزها بكأس الثنايا البكار المهجنات مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 11.54.06 دقيقة، بفارق 4 ثوانٍ عن «الظبي» لهجن العاصفة التي احتلت المركز الثاني، بينما جاءت «شواهين» لهجن الرئاسة في المركز الثالث بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري. وأهدى «هملول» بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي شعار هجن الرئاسة الرمز الثالث «هاتريك» في آخر أشواط الرموز لسن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بعد أن حلق ببندقية الجعدان المهجنات، رغم المنافسة القوية من مضمر هجن الرئاسة، محمد المهيري، إذ لم يحسم اللقب إلا في الأمتار الأخيرة، بعد أن عبر «هملول» خط النهاية أولاً بتوقيت 12.04.4 دقيقة، بفارق جزأين من الثانية عن «شاهين» الذي احتل المركز الثاني، بينما جاء «هملول» بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي في المركز الثالث.

واصلت هجن الرئاسة تألقها في المهرجان الختامي، واستطاعت تحقيق الـ«هاتريك» الثالث.