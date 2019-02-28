الامارات | صور نجوم أصحاب الهمم تزيّن طائرة «الاتحاد للطيران»

شكرا لقرائتكم خبر عن صور نجوم أصحاب الهمم تزيّن طائرة «الاتحاد للطيران» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت «الاتحاد للطيران»، الشريك الرسمي للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، حفلاً خاصاً في حظيرة طائراتها في الاتحاد للطيران الهندسية، للكشف عن التصميم الخاص الذي ستحمله إحدى طائراتها ترويجاً للأولمبياد الخاص.

وتظهر على طائرة «بوينغ 787-9 دريملاينر»، صور أربعة من الأبطال في رياضات أصحاب الهمم، هم عمر الشامي المشارك في السباحة، وحمدة الحوسني (الجري)، وصالح المري ومريم الحوسني (البولينغ).

ويذكر أن الشامي (15 عاماً)، فاز سابقاً بثلاث ميداليات ذهبية، وخمس فضية، وخمس برونزية، خلال مشاركته في الأولمبياد الخاص، منذ انضمامه إلى الفريق الإماراتي سنة 2015. وخلال الأشهر المقبلة، ستحلّق طائرة الاتحاد للطيران إلى أمستردام، أثينا، برشلونة، بريزبان، جدة، كوالالمبور، منشستر، الرياض، شنغهاي، طوكيو وزوريخ، وغيرها من الوجهات العالمية.