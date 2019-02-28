الامارات | الرميثي يزور الكويت.. والاتفاق على معسكرات متبادلة في الرماية

شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي يزور الكويت.. والاتفاق على معسكرات متبادلة في الرماية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد رئيس الهيئة العامة للرياضة، محمد خلفان الرميثي، بالعلاقات القوية التي تربط الإمارات والكويت في المجالات كافة، مؤكداً خلال زيارة رسمية إلى الكويت، أمس، أهمية الرياضة ورسالتها في التواصل بين الشعوب، وزيادة مساحة التقارب بين الشباب والأبطال والجماهير، داخل الملاعب وخارجها.

وقام وفد من الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الرميثي، بزيارة إلى الكويت، وضم الوفد كلاً من: عضو مجلس إدارة الهيئة عارف العواني، ورئيس مجلس الشرطة الرياضي العميد خليفة الشامسي، وطلال الرفاعي، ويوسف البلوشي من مجلس أبوظبي الرياضي.

وكان في استقبال الوفد من الجانب الكويتي كلٌّ من: نائب رئيس الاتحاد الآسيوي السابق أسد تقي، ونائب المدير العام في هيئة الرياضة للشؤون الإدارية والمالية علي مروي، والمدير العام في الهيئة لشؤون قطاع الرياضة للجميع مشعل الهدبة.

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وذكر بيان رسمي أن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، استقبل بمكتبه محمد خلفان الرميثي، مرحباً بأعضاء وفد الإمارات، وتقدم بالتهنئة للنجاح الكبير الذي حققته الإمارات في تنظيم كأس أمم آسيا 2019.

وتبادل الغانم والرميثي الهدايا التذكارية بمكتبه داخل مجلس الأمة، وسط أجواء من الود والحفاوة، تعكس حجم العلاقات الاستثنائية بين الإمارات والكويت.

كما التقى الرميثي نائب المدير العام في الهيئة لشؤون الرياضة التنافسية، الدكتور صقر الملا، حيث ناقش الطرفان سبل دفع العلاقات وتطوير التعاون المشترك بين الدولتين في المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق أفضل النتائج في مختلف المسابقات على كل المحافل القارية والعالمية، مع التركيز على رياضة الرماية التي تعد الأكثر عطاء للإنجازات لدى الإمارات والكويت، حيث سبق أن حققت الدولتان إنجازات أولمبية مهمة في هذا المجال، واتفق الطرفان على دعم إقامة المعسكرات المتبادلة لأبطال الإمارات والكويت، في إطار الاستعدادات القائمة لنهايات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وأقامت الهيئة العامة للرياضة مأدبة غداء على شرف تلك الزيارة المهمة.