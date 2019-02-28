الامارات | «غودولفين» تدفع بـ 4 جياد للاحتفاظ بلقب «ند الشبا» في «ميدان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «غودولفين» تدفع بـ 4 جياد للاحتفاظ بلقب «ند الشبا» في «ميدان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدفع غودولفين بأربعة من نخبة جيادها لمسافة 2810 أمتار عشبية، للدفاع عن لقبها للعام الماضي في بطولة «كأس ند الشبا»، المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3»، التي تقام في الشوط الرابع والرئيس من السباق التاسع في موسم سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، اليوم، في مضمار ميدان العالمي للخيول، وترعى أشواطه السبعة «ديستريكت وان»، بإجمالي جوائز يبلغ مليوناً و175 ألف دولار، وينافس على ألقابها 80 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

كما يشهد السباق، في شوطه الافتتاحي، إقامة الجولة الثالثة والختامية من «كأس آل مكتوم» للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي، وتعد بمثابة البروفة المصغرة لسباق «تحدي كحيلة كلاسيك» في 30 مارس المقبل، ضمن أشواط كأس دبي العالمي، الأمسية الأغلى في سباقات الخيل على العالم.

وتعول «غودولفين» في الدفاع عن لقب «كأس ند الشبا»، الذي حققته في نسخة العام الماضي، مع الجواد «راير ريهايثم»، على أربعة من ممثليها للظفر بلقب نسخة 2019 البالغ إجمالي جوائزها المالية 300 ألف دولار، يبرز منها «بروندتلاند» الأعلى تصنيفاً، في ظهور هو الأول للجواد البالغ من العمر أربع سنوات في مضمار ميدان، بعد أن تألق، الصيف الماضي، مدربه شارلي آبلبي وحقق انتصارات مهمة في موسم السباقات الأوروبية.

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ويدخل دائرة المنافسة الجواد «بن بطوطة» الذي يشرف عليه المدرب الوطني، سعيد بن سرور، خصوصاً أن جواد «غودولفين سبق له الفوز، الشهر الماضي، على الأرضية ذاتها في «ميدان»، وإنما لمسافة أقل بلغت حينها 2410 أمتار.

وبالصورة ذاتها، تحمل المشاركة الثالثة لجواد غودولفين «إسبوليني» بإشراف شارلي آبلبي، طموحات مواصلة التألق في ميدان، خصوصاً أن الجواد البالغ من العمر أربع سنوات سبق له أن حقق مركز الوصافة في ظهوره الأول لهذا الموسم في «ميدان»، قبل أن يتوج، منتصف يناير الماضي، بلقب شوط «عزيز ريفيرا» الذي أقيم على مسافة ذاتها 2810 أمتار.

كما تدفع «غودولفين» بـ«ريد غاليلو» بإشراف سعيد بن سرور، خصوصاً أن الجواد يسعى إلى العودة مجدداً للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي بعد أن حلّ سادساً في شوط «دبي مدينة الذهب» في نسخة العام الماضي.

ويستهل السباق في السادسة والنصف مساء بشوطه الافتتاحي، الذي يمثل الجولة الثالثة والختامية من بطولة «كأس آل مكتوم» للخيول العربية الأصيلة، البالغ إجمالي جوائزها 95 ألف دولار، في ظل منافسة على اللقب بين 11 من نخبة الخيول، يتقدمها «غوشواك» لإسطبلات العجبان المتوج، الشهر الماضي، بلقب الجولة الثانية من هذه البطولة.