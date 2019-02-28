الامارات | دومبيا والغساني وخميس يشاركون للمرة الأولى في أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن دومبيا والغساني وخميس يشاركون للمرة الأولى في أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قوائم الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019، تمهيداً لانطلاق مرحلة دور المجموعات الإثنين المقبل، إذ شهدت قوائم أندية دوري الخليج العربي الثلاثة: العين والوحدة والوصل، تغييرات على مستوى اللاعبين الأجانب المقيدين في البطولة القارية، مقارنة بمشاركتهم في نسخة العام الماضي، بضمها المالي تونغو دومبيا إلى قائمة «الزعيم»، والعماني عبدالله خميس في «الإمبراطور»، والعماني يحيى الغساني في «العنابي».

وضمت قائمة العين، إلى جانب المالي دومبيا، ثلاثة لاعبين أجانب سبقت لهم المشاركة في نسخة 2018، هم: البرازيلي كايو لوكاس، والسويدي ماركوس بيرغ، والياباني توساكا شيوتاني، بينما خرج من القائمة المصري حسين الشحات، الذي انتقل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى الأهلي المصري.

وشارك المالي دومبيا مع «الزعيم» في كأس العالم للأندية 2018، وقدم عروضاً قوية، وكان من أبرز نجوم الفريق الذين أسهموا في حصول «البنفسج» على التأهل للنهائي، والحصول على المركز الثاني بعد الخسارة أمام ريال مدريد.

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أما قائمة الوحدة، فشهدت قيد لاعبين شاركا مع الفريق في الموسم الماضي بدوري أبطال آسيا، هما: الأرجنتيني سيباستيان تيغالي، والكوري الجنوبي شانغ ريم، بينما سيشارك البرازيلي ليوناردو دي سوزا للمرة الثانية في البطولة القارية، بعدما شارك العام الماضي مع الأهلي السعودي، أما العماني يحيى الغساني فتم قيده بدلاً من المغربي مراد باتنا، الذي تم استبعاده من القائمة بسبب ادعائه الإصابة في مباراة «العنابي» أمام الوصل، في دوري الخليج العربي.

في المقابل، احتفظ الوصل باللاعبين البرازيليين الثلاثة: فابيو ليما، وكايو كانيدو، ورونالدو مينديز، الذين شاركوا الموسم الماضي مع «الإمبراطور» في أبطال آسيا، بينما تم استبعاد البرازيلي فينسيوس ليما، بسبب شروط الاستعانة بلاعب آسيوي، إذ تم قيد العماني عبدالله خميس، الذي يشارك مع «الأصفر» في البطولات المحلية، بصفته من فئة أبناء المواطنات.

ويبدأ الوحدة مشوار أندية الإمارات في نسخة 2019 من دوري أبطال آسيا الإثنين المقبل، بمواجهة صعبة خارج أرضه أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، ضمن مباريات المجموعة الثانية، ويخوض الوصل مباراته الأولى، الإثنين، في المجموعة الأولى أمام النصر السعودي على استاد زعبيل، أما العين فسيبدأ مشواره في البطولة القارية الثلاثاء، على استاد هزاع بن زايد في العين بمواجهة من العيار الثقيل أمام الهلال السعودي.