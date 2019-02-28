الامارات | بيرانكيس يُهدي ليتوانيا إنجازاً تاريخياً في «تنس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن بيرانكيس يُهدي ليتوانيا إنجازاً تاريخياً في «تنس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المصنف 113 عالمياً، ريتشارد بيرانكيس، مفاجآته في «تنس دبي»، بعد أن نجح في إهداء بلده ليتوانيا إنجازاً تاريخياً غير مسبوق، ببلوغ أحد لاعبي التنس فيها الدور ربع النهائي ببطولة مصنفة للاعبين المحترفين «إيه تي بي» لفئة الـ500 نقطة، عقب تمكنه، أمس، من بلوغ هذا الدور بفوزه على المصنف 68 عالمياً، الأميركي دينس كودلا، بمجموعتين دون رد، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح الدور الـ16 من البطولة المقامة حالياً على ملاعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي، وتمتد في نسختها الـ27 حتى مساء السبت المقبل، بإجمالي جوائز يبلغ 2.7 مليون دولار.

وهيمن الليتواني بيرانكيس على نتيجتَي المجموعتين بواقع «6-4 و6-1» في مباراة أقيمت على الملعب الفرعي رقم «1» ودامت لساعة و16 دقيقة.

وانضم الأميركي كودلا إلى قائمة ضحايا بيرانكيس في البطولة، خصوصاً أن اللاعب الليتواني، سبق له في الدور الأول أن أقصى المصنف الثامن في البطولة والـ15 عالمياً، الروسي دانيال ميدفيدف، بواقع مجموعتين دون رد «6-3 و6-3».

وعبّر بيرانكيس عن سعادته بمواصلة تحقيق المفاجآت في «تنس دبي»، وقال في تصريحات صحافية عقب المباراة: «إنه لشعور رائع الفوز على لاعبين يتفوقون علي بالتصنيف العالمي، ما يسهم بالتأكيد في تحسين تصنيفي العالمي، فضلاً عن تعزيز عامل الثقة والسير بعيداً في هذه البطولة، وحصد المزيد من الإنجازات غير المسبوقة لتاريخ التنس في بلادي».

ويلتقي بيرانكيس في الدور ربع النهائي، اليوم، المصنف 23 عالمياً، الفرنسي جيل مونفيس، الذي نجح بدوره في حجز مقعده إلى هذا الدور بفوزه على المصنف 128 على العالم، القبرصي ماركوس بغدادس، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة في المباراة التي دامت 66 دقيقة.

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وفي بقية النتائج، حجز المصنف 35، المجري مارتن فوكسوفيتش، بطاقة عبوره إلى ربع النهائي، بفوزه على المصنف 54، الألماني جان لينارد شتروف، بمجموعتين دون رد «6-4 و6-2»، على أن يلتقي فوكسوفيتش، اليوم، الفائز من لقاء المصنف السابع السويسري روجيه فيدرر، والإسباني فيرناندو فيرداسكو المصنف 32، الذي أقيم في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وواصلت البطولة مفاجآتها، بعد أن نجح المصنف الـ77 عالمياً، البولندي هيربيرت هوركاسيز، في إقصاء المصنف الأول في البطولة والسادس عالمياً، الياباني كي نيشكوري، بمجموعتين لمجموعة واحدة «7-5 و5-7 و6-2» في المباراة التي دامت لساعتين وخمس دقائق.

ويواصل البولندي هوركاسيز تألقه في بطولات موسم 2019، بعد أن نجح النجم الشاب، البالغ من العمر 22 عاماً، مطلع العام الجاري، في الفوز بلقبه الاحترافي الأول في عالم الكرة الصفراء، عقب تتويجه بلقب بطولة كانبيرا الأسترالية، بفوزه على المصنف 98 عالمياً البيلاروسي آيلا إيفاشكا، بمجموعتين لمجموعة واحدة «6-4 و4-6 و6-2».

وداع حزين لحامل اللقب باوتيستا

فشل المصنف 18 عالمياً، النجم الإسباني روبيرتو باوتيستا، في الدفاع عن لقبه ببطولة «سوق دبي الحرة» لتنس الرجال للموسم الماضي، بعد أن وقفت طموحات الإسباني عند حاجز الدور الـ16، بخسارته أمام المصنف 19 عالمياً، الجورجي نيكولاز باسيلاشفيلي، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة جاءت نتائجها «6-7 و6-4 و6-3»، في المباراة التي جمعتهما على الاستاد الفرعي رقم «1» ودامت لساعتين و14 دقيقة.