الامارات | شباب الأهلي يتخطى الجزيرة ويواصل صدارته لدوري أقوياء اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتخطى الجزيرة ويواصل صدارته لدوري أقوياء اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق شباب الأهلي سلسلة انتصاراته المتتالية في دوري أقوياء كرة اليد لمرحلة الرجال، بتحقيقه الانتصار التاسع في البطولة عقب فوزه على ضيفه الجزيرة بفارق تسعة أهداف «29-20»، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في افتتاح مرحلة الإياب، التي سجلت أيضاً فوز الشارقة على مضيفه العين «36-24»، ونجاح الوصل والنصر، على صالتيهما، في تحقيق انتصار مستحق على كل من الظفرة وبني ياس، بواقع «29-19» و«31-17» على التوالي.

وعزز شباب الأهلي صدارته الترتيب العام برصيد 27 نقطة، بفارق النقطتين عن ملاحقه الشارقة، فيما حافظ الوصل والنصر على مركزيهما الثالث والرابع برصيد 22 و21 نقطة، واستمر العين خامساً برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن الجزيرة السادس، وتراجع الظفرة إلى المركز السابع برصيد 13 نقطة، وبني ياس ثامناً برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الوحدة في المركز الأخير.