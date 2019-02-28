الامارات | ريان يسلم: لا فرق بين الثاني والرابع في «الكلاسيكو»

شكرا لقرائتكم خبر عن ريان يسلم: لا فرق بين الثاني والرابع في «الكلاسيكو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب فريق العين، ريان يسلم، أن وجودهم في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم برصيد 35 نقطة واحتلال فريق شباب الأهلي المركز الرابع برصيد 29 نقطة لا يعني الكثير عندما يلتقي الفريقان في لقاء «الكلاسيكو»، مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة عشرة، مؤكداً أن المباريات التي ظلت تجمع الطرفين تكون من نوعية مختلفة، وأن الندية تكون حاضرة بين اللاعبين طوال اللقاء.

وقال ريان يسلم لـ«الإمارات اليوم»: «لا فرق بين الثاني والرابع في مواجهة بحجم الكلاسيكو، لأنها مباراة مختلفة عن بقية المواجهات، فشباب الأهلي دائماً يقدم كل ما لديه في مواجهة فريق العين بالتحديد، ما يجعل المباراة أحد أقوى لقاءات دوري الخليج العربي. نحن سنكون على قدر التحدي والمسؤولية، وسنقدم أيضاً كل ما لدينا، وهذا سيجعل المباراة ممتعة جماهيرياً بكل تأكيد».

وعن الطريقة التي يمكن أن تساعد «الزعيم» على حسم نتيجة المباراة لصالحه، قال: «نحن نعرفهم جيداً كما نعرف ما هو المطلوب منا خلال المواجهة. علينا أن نكون الأكثر تركيزاً طوال المباراة، ويجب أن نقدم كل ما لدينا من أجل الفوز في جميع اللقاءات وليس أمام فريق شباب الأهلي فقط».

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وفي رده على سؤال حول ما إذا كان التعثر في مواجهة اليوم يمكن أن يجعل فريق العين خارج المنافسة في اللقب، قال: «لا نريد أن نستبق الاحداث. نحن متفائلون بقدرتنا على الفوز ولكن في حال تعثرنا في اللقاء فهذا لا يعني أننا أصبحنا خارج المنافسة، لأنه لاتزال هنالك تسع جولات متبقية، ومشوار الدوري طويل».

وأكد: «هدفنا المحافظة على لقب الدوري، ويجب علينا اللحاق بالشارقة، فنحن مطالبون بالفوز في كل مبارياتنا وانتظار تعثرهم، كما لا تنسَ أننا سنقابلهم خلال الجولات المقبلة».