الامارات | أروابارينا: شباب الأهلي لم يبتعد عن المنافسة

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: شباب الأهلي لم يبتعد عن المنافسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن فريقه يحتفظ بحظوظه في المنافسة في لقب دوري الخليج العربي، رغم اتساع الفارق مع المتصدر الشارقة إلى 11 نقطة، قبل نهاية المسابقة بـ10 جولات.

وقال أروابارينا في مؤتمر صحافي، إن مواجهة العين مهمة للفريقين، مشدداً على أن شباب الأهلي لا بديل أمامه غير تحقيق الفوز، حتى يستعيد الانتصارات التي توقفت في آخر جولتين بالتعادل مع عجمان والخسارة أمام الشارقة.

وأوضح أن العين يضم لاعبين جيدين، ويقوده مدرب جديد، هو الإسباني خوان غاريدو، لافتاً إلى معرفته السابقة بالمدرب، وبإمكاناته الكبيرة، مبيناً أنه تابع مدرب «الزعيم»، عندما كان أروابارينا يلعب في فياريال الإسباني، إذ كان غاريدو في فريق فياريال الثاني. وأكد مدرب شباب الأهلي، أن فريقه لن يفقد الأمل في المنافسة، مشيراً إلى أنه يجب التعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، والتركيز على تحقيق الفوز على حساب العين حتى يعود الفريق إلى وضعه الطبيعي. وأضاف: «لدينا هدف مهم هو التأهل إلى دوري أبطال آسيا، خصوصاً أن شباب الأهلي لم يشارك في البطولة القارية في آخر نسختين».