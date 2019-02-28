«كلاسيكو الأرض».. برشلونة يقسو على ريال مدريد بثلاثية نظيفة ويتأهل لنهائي كأس إسبانيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، فوزًا كبيرًا على نظيره ريال مدريد، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
افتتح المهاجم الدولي الأوروجواياني لويس سواريز، التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة 50، ثم أضاف رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الهدف الثاني للبارسا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 69، وعاد سواريز مرة أخرى ليُضيف الهدف الثالث للبلوجرانا في الدقيقة 73.
بتلك النتيجة يتأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه الساحق على ريال مدريد، بثلاثية نظيفة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب كامب نو، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وينتظر برشلونة الفائز من مباراة ريال بيتيس وفالنسيا في المباراة النهائية، علما بأن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.
جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه ريال مدريد يوم السبت المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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