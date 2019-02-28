شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يؤمن الصدارة ويسحق واتفورد بخماسية نظيفة بمشاركة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سحق فريق ليفربول الإنجليزي، ضيفه فريق واتفورد، بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على معلب أنفيلد، في اطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأحرز أهداف ليفربول، ساديو مانى هدفين في الدقائق 9 و20 وأوريجي في الدقيقة 66 وفان دايك هدفين في الدقائق 79 و89 من زمن المباراة.
وفشل محمد صلاح في إحراز أي هدف، ليفقد صدارة ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى، بعد أن أحرز أجويرو هدفه الـ18 الليلة، وظل صلاح عند هدفه الـ17.
وبتلك النتيجة حافظ ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة برصيد 69، بينما توقف رصيد واتفورد عند النقطة 40 في المركز الثامن.
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