شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الأرض: التعادل السلبي يحسم الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مدريد، المقامة حاليًا على ملعب سنتياجو برنابيرو، في اطار الدور قبل النهائي من مباراة العودة، في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني، قد أنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.