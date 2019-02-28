شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ينهي الشوط الأول متقدمًا على واتفورد بهدفي «ماني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهى نادي ليفربول الإنجليزي، الشوط الأول من مباراته ضد نظيره واتفورد، بالتقدم بنتيجة 2-0، عن طريق مهاجمه السنغالي الدولي، ساديو ماني، في اللقاء الذي يجمعهما حاليا، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».
افتتح ساديو ماني، التسجيل مبكرا لفريقه في الدقيقة 9، من رأسية صاروخية ترجم بها عرضية أرنولد الرائعة.
وتكفل اللاعب نفسه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 20، بالكعب بعد استلام عرضية من نفس اللاعب الذي أهداه عرضية الهدف الأول.
حاول ليفربول زيادة غلته التهديفية بالهجوم عن طريق نجمه المصري محمد صلاح، الذي يجد مراقبة ثلاثية مع كل استلام للكرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بنتيجة 2-0.
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