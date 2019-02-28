برشلونة يكتسح ريال في الكلاسيكو ويتأهل إلى نهائي كأس إسبانيا

اسماء السيد - تأهل برشلونة إلى نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد فوزه الكبير بثلاثية نظيفة على غريمه التقليدي ريال مدريد في معقله سانتياغو برنابيو، في إياب الدور نصف النهائي.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب كامب نو، قد انتهت بالتعادل (1-1).
وجاءت جميع أهداف برشلونة في الشوط الثاني، حيث افتتح لويس سواريز التسجيل في الدقيقة 50، قبل أن يضيف الفريق الكاتالوني الهف الثاني عبر رافايل فاران بالخطأ في مرماه، ثم عاد سواريز وسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء.
ملخص المباراة:
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