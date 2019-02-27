اونلاين | live - كورة لايف الآن شاهد: مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر الكلاسيكو اليوم في الدوري الاسباني

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ننقل لكم بث مباراة الكلاسيكو مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو اليوم الاحد 23/3/2014 الدوري الأسباني اليوم.

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في العاصمة الأسبانية مدريد وعلي ملعب سانيتاغو برنابيو معقل النادي الملكي يستضيف ريال مدريد علي ملعبه ووسط جمهوره اليوم فريق برشلونة في مباراة كلاسيكو الليجا الأسبانية 2014 مباراة الاياب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون في الليجا مباراة الكبار يدخلها الفريقين بهدف وحيد وهو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط , كلاسيكو الذهاب في الكامب نو أنتهي بفوز برشلونة 2-1 , كلاسيكو هذة الجولة يبحث الملكي مدريد عن عودة الكبرياء وتحقيق الفوز اليوم لضمان حسم لقب الليجا مبكرا ففي حالة فوز ريال مدريد اليوم سيرتفع الفارق بين الفريقن الي 7 نقاط وهو ما يتمناه جمهور المرينجي ريال مدريد .

ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو 2014

ميسي ورفاقة بعد يدخلون المباراة وهدفهم تأكيد تفوقهم كما حدث في المباراة الأولي بالاضافة الي تقليل الفارق بين ريال مدريد الي نقطة واحدة حيث يتصدر الليجا حاليا ريال مدريد برصيد 70 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث , برشلونة تدخل اللقاء اليوم وهي مكتملة الصفوف ولا يوجد غيابات في الفريق , بينما ريال مدريد يغيب عنه اليوم كلا من ” سامي خضيرة , خيسي , أربيلوا ” للاصابة , الكلاسيكو الأسباني بين الريال والبرسا في مدريد سيكون استعداد قوي لدي الفريقين قبل مبارياتهم في دوري أبطال أوروبا حيث أوقعت قرعة دور ال 8 ريال مدريد مع بروسيا دورتموند وبرشلونة مع أتلتيكو مدريد , مشاهدة ممتعة لكل عشاق كرة القدم .

موعد المباراة : الاحد 23-3-2014

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التوقيت :

10:00 بتوقيت القاهرة , 8:00 بتوقيت جرينتش , 11:00 بتوقيت مكة

المعلقين :

فهد العيتبي + حفيظ دراجي + سوار الذهب

القنوات الناقلة :

بي أن سبورت 2 , بي أن سبورت 4