اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر الآن مجانا 27 فبراير كأس إسبانيا hd

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مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

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نتيجة اللقاء:

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تنطلق المباراة بعد قليل

الدقيقة 4: هجمة من جانب برشلونة ولكن الدفاع المدريدي يقظ

الدقيقة 18: تصويبة على مرمى ليفربول ولكن فوق العارضة

الدقيقة 30: سيطرة للبارسا على المباراة ومحاولات لاحراز الهدف الأول

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: هدف لصالح برشلونة بقدم سواريز