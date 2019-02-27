الان تتابع أحد يتعاقد مع اللاعب التونسي أيمن بلعيد حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة نادي أحد عن إتمام تعاقده مع المدافع التونسي أيمن بلعيد حتى نهاية الموسم الحالي. وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب التونسي أيمن بلعيد (مدافع) حتى نهاية الموسم”. ويتذيل أحد ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة.

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