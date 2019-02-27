شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل تشيلسي وتوتنهام في قمة مباريات الجولة بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإيطالى ماوريسيو ساري، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، والأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، مدرب نظيره توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسى للمواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 28 من الدورى الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، والتي ستنطلق في الساعة العاشرة من مساء اليوم على ملعب «ستامفورد بريدج». وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي: حراسة المرمى: كاباييرو خط الدفاع: ازبيلكويتا- روديجر- كريستينسين- ماركوس ألونسو. خط الوسط: جورجينيو- كانتى- كوفاسيتش. Advertisements خط الهجوم: بيدرو- هازارد- هيجواين. بينما جاء تشكيل توتنهام كالتالي: حراسة المرمى: لوريس خط الدفاع: تريبيير- الديرفيريلد- سانشيز- ديفيز. خط الوسط: وينكس- سيسوكو- إريكسين- لاميلا. خط الهجوم: سون- هارى كين.

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