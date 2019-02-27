شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي: حققت حلم حياتي بالانضمام للمنتخب.. وأتمنى ارتداء فانلة «أبو تريكة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب عمار حمدى، لاعب نادى الاتحاد السكندرى، عن سعادته بعد أن تلقى مؤخرا نبأ انضمامه لمعسكر المنتخب الوطنى، وأشار إلى أنه يتمنى أن يكون إضافة قوية للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الفضل يعود فى المقام الأول إلى نادى الاتحاد، والمدير الفنى حلمى طولان الذى استطاع أن يطور من أدائه خلال فترة زمنية قصيرة، حيث انتقل من النادى الأهلى لزعيم الثغر الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأكد أنه حقق حلم حياته بارتداء تيشيرت منتخب مصر، ويتمنى ارتداء القميص رقم 22، حيث يعتبر محمد أبو تريكة هو مثله الأعلى فى الملاعب، وقال إن وليد صلاح كان له الفضل فيما وصل إليه بعد أن لعب دورا كبيرا فى تغيير وجهته إلى الاتحاد السكندرى بعد أن كان قريبا من وادى دجلة، غير أن مكالمة وليد صلاح الدين حولته إلى التوقيع للاتحاد على سبيل الإعارة، وكان حديث وليد صلاح الدين مع اللاعب أنه سيستفيد من اللعب للاتحاد لشعبية النادى، وربما ينضم للمنتخب من بوابة زعيم الثغر، وهو الأمر الذى حدث.

من جانبه أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالاتحاد، أن الفريق خرج من البطولة العربية من باب الملوك أمام فريق مرشح للفوز باللقب، ويكفى أن تعادل الفريق أمام الهلال هو الأول للهلال الذى فاز ذهابا وعودة على كل الأندية، وعن الاستعداد للدورى قال إن الجهاز مهتم جدا بالشق النفسى لغلق ملف البطولة العربية والتركيز فى المباريات الأربع المقبلة، والتى يعول عليها الجهاز لتحسين ترتيب الفريق.