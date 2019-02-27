شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب مؤمن زكريا بالبحث عن عرض أوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طلب مسؤولو النادى الأهلى من مؤمن زكريا البحث عن عرض أوروبى فى أحد الأندية التى لا تغلق أبواب القيد حتى يتسنى له المشاركة وعدم الابتعاد عن المباريات، خصوصاً بعدما أنهى نادى أحد السعودى إعارته خلال الساعات المنقضية.

ومن جهته، طلب «زكريا» من وكيل أعماله سرعة البحث عن عرض فى هذه الدول لعرضه على مسؤولى الأهلى والحصول على موافقتهم من أجل خوض تجربة احتراف قصيرة، حتى فتح باب القيد للانتقالات الصيفية لتحديد وجهته المقبلة، سواء بالبقاء فى الأهلى، أو خوض تجربة احتراف جديدة.

وحدد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، برنامجا تأهيليا للاعب لتجهيزه خلال الفترة المقبلة، حتى تتم إعارته، وفى حالة عدم العثور على عقد احتراف للاعب سيقوم بالمران مع الفريق حتى فتح باب القيد الجديد.

وعقد مارتن لاسارتى جلسة مع خالد محمود، طبيب الفريق، للاطمئنان منه على حالة المصابين والفترة التى يحتاجونها للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

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وحرص «لاسارتى» على الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبيه من خلال منحهم جرعات تدريبية مكثفة لتجهيزهم لمواجهة بتروجت المقررة الإثنين المقبل، ضمن مباريات الدورى.

كان الفريق قد استأنف تدريباته صباح أمس بعد الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفنى للاعبين لمدة 48 ساعة، عقب مواجهة الجونة الأخيرة بالدورى. وواصل حسام عاشور أداء تدريباته التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائى العلاج الطبيعى، وتضمنت قيامه بالجرى حول الملعب عدة دقائق فى إطار البرنامج الذى يخضع له للتخلص من الإصابة.

فيما أدى وليد سليمان تدريبات علاجية فى صالة الجيمانزيوم قبل أن يستكمل برنامج التأهيل بخوض فقرات الجرى حول الملعب لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية. وكذلك عمرو جمال، الذى بدأ تدريبات الجرى حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلى الذى يؤديه تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية التى لحقت به خلال أحد تدريبات الفريق.

وانتظم الثنائى محمد الشناوى ومحمود وحيد فى التدريبات الجماعية، بعدما تعافى الشناوى من الإصابة بإجهاد فى العضلة الضامة، والتى أبعدته عن المشاركة فى مباراة الفريق الأخيرة أمام الجونة، وبعدما تخلص وحيد من نزلة البرد التى داهمته وأبعدته عن المشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية الأخيرة.

من ناحية أخرى، طلبت إدارة النادى من مسؤولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» ضرورة إخطارهم بالملعب الذى ستقام عليه مباراة الفريق المقبلة أمام فيتا كلوب الكونغولى، بعدما قام الأمن فى الكونغو بغلق ملعب الفريق هناك ومنع خوض المباريات عليه، بسبب أحداث الشغب التى نشبت فى إحدى المباريات المحلية، التى أقيمت عليه خلال الأيام المنقضية، وتسببت فى حدوث إتلافات شديدة داخل الملعب، الأمر الذى يصعّب من إقامة المواجهة عليه.