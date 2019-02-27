شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يتلقى عرضًا للاحتراف في الصين «مهاجماً» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى محمود علاء، مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عرضًا من إحدى شركات التسويق الكبرى من أجل الانتقال إلى الدورى الصينى للعب كمهاجم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ «علاء»، المشرف العام على فريق الكرة أمير مرتضى منصور، برفضه العرض رسميًا لرغبته فى الاستمرار ضمن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق البطولات مع الفارس الأبيض. وشدد اللاعب على تركيزه مع الفريق خلال الفترة القادمة، التى تنتظر الفريق فيها مباريات مهمة وحاسمة للغاية، خاصة فى بطولتى الدورى الممتاز وكأس الاتحاد الأفريقى «الكونفيدرالية». فى نفس السياق، احتل محمود علاء صدارة قائمة أفضل اللاعبين المدافعين الهدافين على مستوى العالم، وذلك وفقا لموقع «ترانسفير ماركت». ويتصدر محمود علاء قائمة هدافى مسابقة الدورى العام برصيد 12 هدفا من 18 مباراة خاضها مع الفريق، وهو صاحب أول هاتريك بالمسابقة خلال الموسم الحالى بالأهداف الثلاثة التى سجلها فى شباك طلائع الجيش بالدور الأول لمسابقة الدورى العام.

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وقام الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، بضم محمود علاء، لمعسكر الفراعنة فى مارس المقبل لخوض مباراتى النيجر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى ستقام فى مصر يونيو المقبل، ومباراة نيجيريا الودية.

فى شأن آخر، قرر مسؤولو النادى تأجيل تعديل عقد محمد عبدالغنى، مدافع الفريق، ماليًا خلال الفترة المقبلة، حيث طالبه المجلس الأبيض بضرورة التركيز والاستمرار فى الظهور بشكل جيد مع الفريق فى المباريات القادمة. من جانبه، عقد كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، جلسة خاصة مع محمود عبدالعزيز لاعب خط الوسط، وطالبه بضرورة التركيز الشديد وتم وعده بالحصول على فرصة فى مباراة بتروأتلتيكو الأنجولى، المقرر لها الأحد المقبل، ولاسيما أن طارق حامد سيغيب بسبب حصوله على إنذارين. فى شأن آخر، ينتظر مسؤولو نادى الزمالك والجهاز الفنى للفريق تقرير التشخيص الطبى الذى سيخضع له مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق فى ألمانيا، خاصة أنه سافر أمس الأول، من أجل الفحص الطبى الكامل فى أكبر المراكز الطبية بمدينة «شتوتجارت» الألمانية.

كان اللاعب قد تعرض لإصابة فى الركبة أبعدته عن المشاركة مع الفريق منذ فترة طويلة، حيث يخشى الجهاز الفنى أن تكون معاناة اللاعب من إصابة مزمنة تستلزم خضوعه لعملية جراحية. وطلب جروس خلال الساعات القليلة الماضية وضع برنامج تدريبى خاص للمهاجم المغربى خالد بوطيب وأحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق من أجل زيادة معدلات لياقته الفنية والبدنية. وواصل الفريق تدريباته، أمس استعدادا لمواجهة بتروأتليتكو الأنجولى فى الكونفدرالية بعد قرار اتحاد الكرة تأجيل مباراة المقاصة فى الكأس، والتى كان مقررا لها أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث يواصل المدير الفنى جلساته مع اللاعبين من أجل تهيئتهم نفسيا قبل المبارا، خاصة أن الفريق ليس أمامه سوى الفوز لضمان الحصول على فرصة التأهل.

ومن المقرر أن تغادر بعثة القلعة البيضاء القاهرة غدًا الجمعة على متن طائرة خاصة متجهة إلى أنجولا استعدادا لمواجهة بترواتليتكو فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية الأحد، حيث يحتل الزمالك المركز الأخير فى المجموعة برصيد نقطتين.