شكرا لقرائتكم خبر عن «أليجرى» يقترب من كتابة النهاية مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جيوفانى جاليونى، المدير الفنى السابق لفريق أودينيزى، وأحد المقربين لماسيميليانو أليجرى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، أن الأخير سيرحل عن تدريب الفريق الشهير بـ«السيدة العجوز» عقب نهاية الموسم الحالى.

وقال جاليونى، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «توتو سبورت»، الإيطالية: «أعتقد أن مغامرة أليجرى مع يوفنتوس قد انتهت، لقد رفض عرضًا لتدريب ريال مدريد فى الصيف الماضى».

وكانت تقارير إيطالية عديدة قد أكدت أن جلسة ستجمع أليجرى مع إدارة يوفنتوس فى شهر إبريل المقبل، لحسم مسألة استمراره، وأضافت التقارير ذاتها أن الانفصال إذا حدث سيكون بطريقة ودية بين الطرفين.

وتولى أليجرى قيادة يوفنتوس عام 2014، وقاد الفريق للتتويج بالثنائية المحلية فى أربعة مواسم متتالية، واقترب من التتويج بلقب الدورى المحلى الخامس على التوالى، حيث يتصدر يوفنتوس جدول الترتيب بفارق 13 نقطة أمام نابولى أقرب ملاحقيه.

فى نفس السياق، أشارت صحيفة «توتو سبورت» إلى أن صفقة انتقال الظهير الأيسر البرازيلى مارسيلو، لاعب نادى ريال مدريد الإسبانى، إلى نادى يوفنتوس الإيطالى، خلال سوق الانتقالات الصيفية للاعبين المقبل أصبحت شبه مؤكدة، بالإضافة إلى أن المدرب السابق للنادى الملكى الفرنسى زين الدين زيدان من المحتمل أن يذهب معه.

وأبرزت الصحيفة، فى غلافها الرئيسى، أن الدولى البرازيلى مارسيلو سيكون لاعبا فى صفوف يوفنتوس، بدءا من الموسم المقبل.

ونشرت الصحيفة عبر غلافها صورة مارسيلو، البالغ من العمر 30 عاما، وعنونته كالتالى «مارسيلو لاعب يوفنتوس»، وبجانب صورة الظهير البرازيلى قامت بوضع صورة اللاعب الأرجنتينى نيكولاس تاجليفيكو، ظهير أيسر نادى أياكس أمستردام الهولندى، ونقلت تصريحات وكيل أعماله ريكاردو شليبير، والتى أوضح خلالها اقتراب لاعبه من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

وقال ريكاردو شليبير: «اسم نيكولاس تاجليفيكو يقع على قائمة ريال مدريد لأن مارسيلو سيرحل إلى يوفنتوس، ولكن لم يتواصل أحد معى حتى اللحظة».

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وكشفت الصحيفة أن صفقة مارسيلو ستكلف خزينة «البيانكونيرى» حوالى 45 مليون يورو سيقدمها إلى إدارة ريال مدريد، وهذا بالرغم من حصول اللاعب على راتب سنوى بقيمة 12 مليون يورو صافى عن كل موسم مع الريال.

وأوضحت الصحيفة أن مارسيلو لن يأتى وحده إلى معقل تورينو، بل من المحتمل أن يأتى تحت قيادة المدرب الفرنسى زين الدين زيدان، وكتبت على غلافها: «زيدان سيكون خليفة ماسيميليانو أليجرى فى يوفنتوس».

وترغب إدارة يوفنتوس، خلال الموسم المقبل، أن يكون يجتمع الثلاثى كريستيانو رونالدو ومارسيلو وزيدان، من أجل تحقيق لقب دورى أبطال أوروبا.

فى سياق آخر، كشفت صحيفة «لاجازيتا»، الإيطالية، موقف كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، من العودة إلى مانشستر يونايتد، الإنجليزى، فى سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت خلال الأيام الماضية العديد من الشائعات التى أكدت أن كريستيانو رونالدو ليس سعيداً مع فريق السيدة العجوز، لاسيما بعد الخسارة ضد أتلتيكو مدريد وإمكانية الإقصاء من دورى أبطال أوروبا.

وأشارت التقارير إلى أن هزيمة يوفنتوس فى ذهاب الدور ثمن النهائى من دورى أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد قد وضعت شكوكاً حول استمرار رونالدو الذى وصل من ريال مدريد مقابل 112 مليون يورو.

وحصلت صحيفة «توتوسبورت»، الإيطالية، على تصريح ينفى به المهاجم البرتغالى عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد مرة أخرى، حيث نفى شخصياً كل هذه الشائعات، كما أخبر أحد أصدقائه وقال: «أنا سعيد هنا».

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو رونالدو يستمتع بوقته فى مدينة تورينو برفقة أسرته، فيما تفيد هذه المعلومات بأن علاقته قوية مع لاعبى يوفنتوس، وأن هناك رغبة شديدة فى قلب النتيجة ضد أتلتيكو مدريد والتأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.