شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة لريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» فتح تحقيق عاجل بشأن البطاقة الصفراء التى حصل عليها اللاعب سيرجيو راموس مدافع نادى ريال مدريد الإسبانى فى مواجهة نادى أياكس أمستردام الهولندى فى ذهاب الدور ثمن النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وكان اللاعب الدولى الإسبانى حصل على تلك البطاقة فى موقعة الفريقين على ملعب يوهان كرويف أرينا بالمباراة التى انتهت بفوز النادى الملكى بهدفين مقابل هدف واحد، لتتسبب تلك البطاقة فى غيابه عن موقعة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو فى شهر مارس المقبل.

وقام مراقبو الاتحاد الأوروبى بإجراء تحقيقات نتج عنها فتح إجراءات تأديبية للأخلاقيات وفقًا للمادة 55 من الإجراءات التأديبية الصادرة عن اليويفا.

وتتضمن تلك الإجراءات اتهامًا ضد لاعب قلب دفاع ريال مدريد بأنه تعمد الحصول على البطاقة الصفراء من أجل الغياب عن موقعة الإياب فى العاصمة مدريد لدخول الدور ربع النهائى نظيفًا من البطاقات.

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يُذكر أنه فى حالة إيقاف اللاعب صاحب الـ32 عامًا فإن ريال مدريد سيقوم باستئناف القرار من أجل رفع العقوبة عن قائده الذى يعتبر أحد أهم لاعبى تشكيلة الفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتينى سانتياجو سولارى.

من جانبه قال راموس: «كنت أشير إلى تعمد ارتكاب الخطأ، الخطأ لم يكن من الممكن تجنبه. وليس الحديث عن تعمد الإنذار. وأضاف قائد الميرنجى: «لهذا السبب قلت إنى سأكذب إذا قلت إننى لم أكن أعرف أنى سأتعرض للعقوبة بل كنت أعرف أنه لم يكن أمامى أى خيار آخر سوى ارتكاب الخطأ، وهذا ما كنت أقصده عندما قلت إنه فى كرة القدم يجب أن يتخذ المرء قرارات صعبة».

وعوقب دانى كارفخال الظهير الأيمن للملكى فى الموسم الماضى بسبب تعمد الحصول على إنذار فى دور المجموعات أمام أبويل نيقوسيا القبرصى.

وتم إيقاف كارفخال حينذاك عن المباراة الأخيرة فى دور المجموعات أمام بروسيا دورتموند إضافة إلى مباراة ذهاب دور الستة عشر أمام باريس سان جيرمان.

ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد الأوروبى «الويفا»، جلسة طارئة للتحقيق فى واقعة سيرجيو راموس.