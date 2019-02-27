شكرا لقرائتكم خبر عن «كلاسيكو الأرض».. التشكيل الرسمي لـ«ريال مدريد وبرشلونة» في نصف نهائي كأس إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الأرجنتيني، سنتياجو سولاري، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، وأرنستو فالفيردي، مدرب نظيره برشلونة، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع الفريقين في العاشرة مساء اليوم، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

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نافاس، كارفخال، فاران، راموس، ريجيلون، كاسيميرو، كرووس، مودريتش، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس، بنزيمه.

بينما جاء تشكيل غريمه برشلونة كالتالي:

تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، لانجليه، ألبا، بوسكيتس، روبيرتو، راكيتيتش، ميسي، ديمبيلي، سواريز.

يذكر أن اللقاء الذهاب الذي أقيم في ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.