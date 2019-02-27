شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام واتفورد.. وأوريجي بديلًا لفيرمنيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيلعب لقاء اليوم، الأربعاء، أمام واتفورد، على ملعب آنفيلد رود، خلال لقاءات الجولة 28 من الدورى الإنجليزى، في تمام الساعة العاشرة مساء.
وشهد تشكيل ليفربول غياب المهاجم البرازيلي فيرمنيو عن المباراة للإصابة التي لحقت به خلال مباراة مانشستر يونايتد الأحد الماضي، وحصل البلجيكي أوريجي على فرصة المشاركة من بداية المباراة.
ويتواجد النجم المصري «محمد صلاح» في التشكيل الأساسي للريدز حسب الموقع الرسمي للنادي.
وضم التشكيل الأساسي كل من:
أليسون، أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون، فابينيو، فاينالدوم، ميلنر، ماني، صلاح، أوريجي.
وعلى دكة البدلاء:
مينيوليه، كيتا، هندرسون، ستوريدج، لالانا، شاكيري، كماتشو
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