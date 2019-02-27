شكرا لقرائتكم خبر عن «النني» على مقاعد بدلاء أرسنال في مواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه لمباراة نظيره بورنموث، والتي ستنطلق في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساء اليوم، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وشهدت قائمة الفريق تواجد النجم المصري محمد النني، على مقاعد بدلاء أرسنال بعد غيابه الفترة الأخيرة عن التواجد بها.

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وجاء التشكيل كالتالي:

لينو، جينكينسون، كوسيليني، سقراطس، مونريال، كولاسيناك، جيندوزي، توريرا، أوزيل، مختريان، أوباميانج.

وعلى دكة البدلاء: تشيك، موستفاي، النني، إيوبي، سواريز، رامسي، لاكازيت.