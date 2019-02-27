شكرا لقرائتكم خبر عن أُحد يتعاقد رسمياً مع التونسي بلعيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) أنهت إدارة نادي أُحد التعاقد التعاقد رسمياً مع اللاعب التونسي المُدافع أيمن بلعيد، حتى نهاية الموسم. ووقع العقد مع اللاعب، عضو مجلس الإدارة ومشرف الفريق محمد العلوي.



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