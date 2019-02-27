شكرا لقرائتكم بيل ينجو من العقوبة بعد حركته المسيئة لجماهير أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفادى الويلزي غاريث بايل مهاجم ريال مدريد عقوبة الإيقاف محليا التي كانت ستحرمه المشاركة على الأقل في مباراتين مرتقبتين هذا الأسبوع ضد الغريم برشلونة، بعدما قرر الاتحاد الإسباني عدم معاقبته على خلفية حركة مسيئة قام بها في اتجاه مشجعي أتلتيكو مدريد.

وبعدما سجل هدفا في مرمى مضيفه "3-1" خلال مباراة الفريقين في المرحلة الثالثة والعشرين من "الليغا"، قام بايل بحركة مسيئة بذراعيه متوجها نحو مشجعي أتلتيكو على ملعبه واندا متروبوليتانو.

وتقدمت رابطة الدوري بشكوى ضد بايل إلى الاتحاد الإسباني على خلفية هذه الحركة التي لم تكن واردة في تقرير حكم المباراة، الا أن الاتحاد أشار يوم الأربعاء إلى أنه لم يعثر على خرق لقواعد اللعبة أو حصول حركة تستحق الإنذار أو العقوبة التأديبية. ويمكن للعقوبة في حالات مماثلة أن تصل إلى الإيقاف 12 مباراة.

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وسيكون بايل متوافرا لمدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري لخوض لقاءي برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا "1-1 ذهابا في كامب نو"، ويوم السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الذي يتصدر برشلونة ترتيبه برصيد 57 نقطة، بفارق تسع نقاط عن ريال الثالث.

لكن مشاركة بايل مع ريال، خصوصا كأساسي، لا تزال موضع شك نظرا إلى أنه بدأ مباراتين فقط من الثماني الأخيرة للفريق. ويبدو أن المهاجم البالغ "29 عاما| لا يخفي امتعاضه من ذلك، اذ رفض الاحتفال بعد تسجيله ركلة جزاء لفريقه ضد ليفانتي الأحد، والتي منحه من خلالها الفوز 2-1.

وبدأ بايل المباراة على مقاعد البدلاء، ودخل وسجل الركلة في الشوط الثاني، لكنه لم يحتفل وقام بإبعاد زملائه الذين اقتربوا منه للقيام بذلك، وتفادى سولاري في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، سلسلة أسئلة للصحافيين بهذا الشأن، وأجاب عنها بالتشديد على تركيز الفريق على لقاء برشلونة.