الوحدة يلحق خسارة كبيرة ببني ياس في الدوري الإماراتي

اسماء السيد - الحق الوحدة خسارة كبيرة بضيفه بني ياس واوقف سلسلة انتصاراته عندما هزمه 4-1 الاربعاء، في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وسجل الارجنتيني سيباستان تيغالي (26 و50) والبرازيلي ليوناردو داسيلفا (52 و62) اهداف الوحدة، ويوسف جابر (47) هدفي بني ياس.

وتقدم الوحدة للمركز الخامس برصيد 27 نقطة وبفارق المواجهتين المباشرتين عن بني ياس الذي تراجع الى الخامس.

وفشل بني ياس في تحقيق فوزه السادس تواليا والحفاظ على سجله خال من الهزائم في آخر سبع مباريات منذ أن تعرض للخسارة امام العين صفر-2 في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

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وقال المخضرم اسماعيل مطر مهاجم الوحدة "لعبنا بأسلوب الهجمات المرتدة بعدما استفدنا من الطريقة المفتوحة التي يمتاز بها بني ياس واثمرت نتائجه المميزة، كما استغلنا معظم الفرص التي سنحت لنا وسجلنا أربعة اهداف، وهو ما افتقدناه عندما خسرنا امام الوصل (في الجولة الماضية)".

واستمر النصر في سلسلة نتائجه المخيبة وعجز عن الفوز للمباراة الخامسة تواليا بتعادله مع الاتحاد كلباء بهدف لحبيب الفردان (16) مقابل هدف للعاجي جيوفاني سيو (66).

وبقي النصر عاشرا برصيد 17 نقطة، والاتحاد كلباء في المركز التاسع وله 20 نقطة. ويلعب الخميس شباب الاهلي مع العين، والجمعة الجزيرة مع عجمان، والظفرة مع دبا الفجيرة، والامارات مع الوصل، والفجيرة مع الشارقة.