أسرع بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو روابط يلا شوت كورة ستار الاسطورة koraHD...

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بداية المباراة الان

الدقيقة 4: خطأ على سيرجو روبيرتو لصالح توني كروس

الدقيقة 8: هجمة خطيرة لبرشلونة ولكن للركنية

الدقيقة 22: أخطر هجمات ريال مدريد وتصدي شتيجن والهدف الأول يضيع

الدقيقة 36: فينسيوس يمرر الكرة لبنزيما وحيدا أمام المرمى ولكن ستيجت يتعملق

الدقيقة 45: الحكم يضيف دقيقة واحدة وقت بدل من الضائع

نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي

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