يلا شوتlivehd7 مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر bein sports  

اليوم بث مباشر بدون تقطيع مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس إسبانيا، المبارة سوف يتم اقامتها على ملعب سانتياغو برنابيو، كانت مباراة الذهاب بينهما التى أُقيمت على ملعب الكامب نو قد انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، و بالرغم من أن النتيجة تعتبر لصالح الريالب الذى سيلعب اليوم على أرضه ووسط جمهوره، إلا أن فريق برشلونة يقدم عروض جيدة بقيادة ميسى، و يحتل قمة الدورى الأسبانى برصيد 57 نقطة بفارق تسع نقاط عن الريال صاحب المركز الثالث فى الليجا.

رابط سريع مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر hd

تمتع بمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27 فبراير فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الامارات و المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1

الشوط الاول

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بدأت المباراة منذ خمس دقائق النتيجة 0/0

د 8استحواذ من برشلونة و هجوم ضاغط من ميسى و ديمبلى

د 25 هجمات متواصلة هنا و هناك من الريال و البرشا فى محاولة لاحراز هدف

د 43 ضغط كبير من فريق الريال و اصابة لكازميرو