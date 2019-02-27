نتيجة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي نهاية الشوط الأول

تتجه أنظار محبي وعشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب الآنفيلد بمدينة ليفربولن حيث ستقام مباراة ليفربول وواتفورد الليلة في غطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والمعروف باسم البريمرليج.

ليفربول الذي تعادل سلبياً في الجولة الماضية مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد يأمل في الفوز على واتفورد في مباراة الليلة من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب أندية البريمرليج، ويدخل ليفربول مباراة اليوم محتلاً صدارة جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب.

أما فريق واتفورد فيسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته التي قد بدأت قبل جولتينن الفريق الذي لم يتلقى أي خسارة في البريمرليج في آخر 3 جولات يسعى للعودة من ملعب الآنفيلد بنتيجة جيدة، إذ أن الفريق بحاجة للفوز من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وتمكن فريق واتفورد من حصد 40 نقطة إلى الآن وضعته في المركز السابع بجدول الترتيب.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد

وعن موعد وتوقيت مباراة ليفربول اليوم أمام واتفورد فمن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد

وسيتم بث مباراة ليفربول ضد واتفورد الليلة في الدوري الإنجليزي من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD2 بصوت المعلق خالد الحدي.

تشكيل ليفربول لمباراة اليوم

أعلن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمباراة الليلة أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي، ويتواجد المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز بمباراة الليلة، وقد أتى التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

Advertisements

خط الدفاع: ألكساندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون.

خط الوسط: فينالدوم، ميلنر.

خط الهجوم: ساديو مانى، محمد صلاح، أوريجي.

نتيجة مباراة ليفربول وواتفورد

بدأت قبل قليل أحداث مباراة ليفربول ضد واتفورد وسنقوم معكم بمتابعة أحداث اللقاء.

الدقيقة التاسعة من زمن المباراة شهدت تقدم الريدز عن طريق السنغالي سايدو ماني.

وفي الدقيقة العشرين من عمر المباراة تمكن ماني من مضاعفة النتيجة وتسجيل ثاني أهدافه، لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بهدفين بلا رد.

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وواتفورد بتقدم الريدز بهدفين دون رد سجلهما السنغالي سايدو ماني.