رابط الاسطورة hd يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر جودة عالية بدون تقطيع

لهواة متابعة الدورى الانجليزى الآن يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر اليوم الاربعاء 27 فبراير 2019، فى الجولة الثامنة و العشرين للدورى البريمليج، المان سيتى فى المركز الثانى من جدول الدورى برصيد 65 نقطةن بفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول، و يريد مان سيتى الاستمرار فى الفوز فى المباريات القادمة، انتظاراً لأى كبوة من الريدز، خاصة و انه فقد نقاط عديد فى المباريات السابقة، فريق وست هام فى المركز العاشر و يريد أن يقدم عرض رائع أمام مانشستر سيتى,

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام onlineلايف اون لاين بدون تقطيع

ستنطلق المباراة فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الامارات و سيتم نقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4

بعد دقائق ستبدا المباراة

الشوط الأول

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د 5 و لا تزال النتيجة 0/0

د 12 النتيجة لا تزال تعادل سلبى

د 23 حتى الان التعادل السلبى يسيطر على اللقاء

د 41 النتيجة تعادل سلبى حتى الان