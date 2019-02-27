كورة ستار مباراة برشلونة و ريال مدريد بث مباشر|مشاهدة الأسطورة hd يوتيوب بدون تقطيع

يلا كورة بث مباشر مباراة برشلونة و ريال مدريد اليوم الأربعاء على قناة bein sport، فى اياب نصف النهائى، لكأس ملك أسبانيا لهذا العام ، ريال مدريد استطاع أن يتعادل مع برشلونة وسط جمهوره و فى عقر داره، و كان يغيب ميسى فى مباراة الذهاب و لم يلعب الا دقائق قليلة نتيجة اصابته، و اليوم يلعب ميسى منذ بداية المباراةز

مشاهدة مباراة برشلونة و ريال مدريد بث مباشر

مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الامارات و المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1

الشوط الاول

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د 20 النتيجة تعادل سلبى

د 26 هجوم ضاغط من الريال سعيا لاحراز هدف

د 44 النتيجة 0/0