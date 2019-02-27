يلا شوت حصري Yalla Shoot.. رابط مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر liverpool vs watford يلا شوت...

يلا شوت حصري Yalla Shoot مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة اون لاين كورة لايف اون لاين، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة من العيار الثقيل، مباراة ينتظرها الملايين من عشاق الدوري الانجليزي، حيث سيلتقي فريق ليفربول وفريق واتفورد وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الانجليزي، لنتعرف من خلال هذا المقال عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، الاسطورة رابط بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد اونلاين.

مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر

كورة لايف مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر، سقط فريق الريدز في فخ التعادل حيث خاض مباراة في الجولة الماضية ضد مانشستر يونايتد، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليصبح في المركز الأول مؤقتاً أمام الليفر صاحب الصدارة برصيد 66 نقطة، وقد يفرق عن فريق السيتيزنس صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة، وقد خاض فريق ليفربول مباريات هذا الموسم حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 6، وخسر مرة واحدة، أما عن فريق واتفورد فأنه يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 40 نقطة، يلا شوت مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد

مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد مباشر يوتيوب محمد صلاح اون لاين. ومن المقرر أن يبدأ اللقاء اليوم في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 12 بتوقيت الإمارات، وذلك على استاد انفيلد، وسوف تنقل المباراة قناة بي ان سبورت 4، وسيقوم بالتعليق المعلق خالد الحدي.

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد