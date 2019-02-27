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بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد لايف| مشاهدة hd الكلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة bein sport...

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بث مباشر مباراة وريال مدريد اليوم الاربعاء 27 فبراير 2019، فى اياب نصف النهائى فى كأس ملك اسبانيا، كانت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل بهدف لكل فريق، و كان الريال متقدماً حتى تعادل البارشا فى الشوط الثانى، و الفرصة مواتية للريال للصعود اليوم فى حالة تعادله سلبياً، أو فوزه بأى نتيجةن بينما التعادل بهدفين لكل منهما أو الفوز يمنح البرشا الفرصة للصعود الى النهائى، جدير بالذكر أن نادى برشلونة هو حامل لقب الدورى و الكأس العام الماضى.

 

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر hd كورة لايف

مباراة وبرشلونة سوف تنطلق اليوم الأربعاء 27 فبراير فى الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت ، الثانية عشر بتوقيت الامارات و المباراة منقولة على قناة beIN SPORTS HD 1

يوجد الآن استديو تحليلى قبل أحداث المباراة

سينزل الآن اللاعبون الى أرض الملعب

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الشوط الاول

د 7 هجمة خطيرة بين لويس سوريز و ميسى و ديمبلى لكن تخرج ركنية

د 24 ريال مدريد يضغط الان لاحراز هدف

د 42 الريال مسيطر فى الشوط الاول

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الكلمات الدلائليه
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