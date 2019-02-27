الآن بث حى مباشر live مباراة ريال مدريد و برشلونة| مشاهدة الاسطورة أونلاين real madrid vs barcelona...

رابط الأسطورة hd يوتيوب مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الاربعاء 27 فبراير 2019 كأس ملك اسبانيا، مباراة العودة فى الدور نصف النهائى، المباراة ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو، بالرغم من الأداء الغير مرضى لفريق الريال فى الدورى الأسبانى، إلا أنه استطاع التعادل بهدف لكل منهما على الكامب نو، و يأمل فى تحقيق الفوز للصعود الى النهاءى و الفوز بالبطولة و تعويض جمهوره.

رابط شغال مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر hd كورة ستار

مباراة ريال مدريد وبرشلونة سوف تنطلق اليوم الأربعاء 27 فبراير فى الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الامارات و المباراة منقولة على قناة beIN SPORTS HD 1

يستعد اللاعبون للنزول

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بدأت المباراة

هجوم ضاغط من برشلونة ضد الريال

د 25 هجوم متواصل من الريال و لعب رائع من الفريقين

د 43 هجمة خطيرة بين ميسى و ديمبلى و يضغط دفاع الريال بقوة