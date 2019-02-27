لحظة بلحظة.. ليفربول 2 - واتفورد 0 .. ماني يُسجل هدفًا رائعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق ليفربول نظيره واتفورد في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي؛ حيث شهد التشكيل الذي أعلنه المدير الفني للريدز تواجد المحترف المصري بصفوفهم محمد صلاح أساسيًا.

يُذكر أن ليفربول يحتل قبل اللقاء صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 40 نقطة.

تابعوا معنا لحظة بلحظة أحداث الشوط الأول فور بدايته:

بعد مرور 9 دقائق شهدت سيطرة متبادلة من الطرفين نجح السنغالي مانيه في تحويل عرضية زميله أرنولد برأسه لمرمى واتفورد.

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ومع وصول الشوط الأول للدقيقة 20 سجل ساديو مانيه الهدف الثاني لفريق ليفربول بطريقة رائعة حيث حول عرضية أرنولد بـ "كعبه" لحارس مرمى واتفورد فوستر.

وشهدت أول 20 دقيقة من الشوط الأول أيضًا صناعة محمد صلاح فرصتين تسجيل لزميليه أرونولد وأوريجي ولكنهما لم يُحسنا التصرف بها.

ومع مرور 27 دقيقة سدد صلاح كرته الأولى بين قائمين وعارضة مرمى فوستر حارس واتفورد الذي أمسك بها.

ومع مرور 35 دقيقة من الشوط الأول جاءت أخطر فرص محمد صلاح للتسجيل حيث تهادت التصويبة التي سددها وتصدى لها فوستر حتى اصطدمت بالقائم الأيمن وأخرجها مدافعوا واتفورد.