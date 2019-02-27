مباشر.. ريال مدريد 0- 0 برشلونة.. نصف نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في كامب نو انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويبدأ سانتياجو سولاري المدير الفني للملكي بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: كيلور نافاس - الدفاع: كارفاخال، وفاران، وراموس، وريجيلون - الوسط: كاسيميرو، وكروس، ومودريتش - الهجوم: فينيسيوس جونيور، ولوكاس فاسكيز، وبنزيمة

فيما يبدأ ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: تير شتيجين- الدفاع: سيميدو، ولينجليه، وبيكيه، وخوردي ألبا - الوسط: بوسكيتس، وراكيتيتش، وسيرجي روبيرتو - الهجوم: ميسي، وديمبلي، ولويس سواريز.

تفاصيل المباراة:

في الدقيقة السابعة، لعب ألبا كرة عرضية حولها روبرتو داخل الـ6 ياردات ولكن دفاع الريال أبعدها في الوقت المناسب.

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وانطلق فاسكيز في الدقيقة الـ11 ومرر عرضية اصطدمت بالدفاع وتحولت لركنية، وسط اعتراضات من لاعبي برشلونة لعدم تجاوز الكرة خط المرمى.

وسقط فينسيوس داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 14 بعد عرقلة من سيميدو، ولكن لم يحتسبها حكم المباراة بعد العودة لحكم الفيديو.

ومر بعدها بنزيمة ليمرر الكرة لفينسيوس على حدود منطقة الجزاء ولكنه أطاح بها أعلى العارضة.

ومن هجمة مرتدة انطلق ديمبلي ولعب كرة عرضية لسواريز المنفرد بالمرمى، ولكن لحق بها راموس لتتحول الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 23، مرر بنزيمة كرة عرضية تابعها الثنائي فينسيوس، وفاسكيز، بعد خطأ من ألبا في إبعاد الكرة، ولكن انتهت بالكرة بسلام على الفريق الكاتالوني.

ولعب ديمبلي كرة عرضية أرضية في الدقيقة 30، مرت من مدافعي الريال ونافاس، دون أن يتابعها مهاجمو برشلونة.

وكاد الريال أن يتقدم في الدقيقة 36، بعد انفراد فينسيوس بالحارس، بعد خطأ من بيكيه، ولكن نجح لينجليه في التصدى لها، قبل أن تعود لبنزيمة، الذي سدد الكرة ولكن تألق شتيجن ليبعد الكرة لركنية.