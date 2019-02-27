محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: يحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سانتياجو برنابيو. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في كامب نو انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. ويبدأ سانتياجو سولاري المدير الفني للملكي بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: كيلور نافاس الدفاع: كارفاخال، وفاران، وراموس، وريجيلون. الوسط: كاسيميرو، وكروس، ومودريتش. Advertisements الهجوم: فينيسيوس جونيور، ولوكاس فاسكيز، وبنزيمة فيما يبدأ ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: تير شتيجين الدفاع: سيميدو، ولينجليه، وبيكيه، وخوردي ألبا الوسط: بوسكيتس، وراكيتيتش، وسيرجي روبيرتو الهجوم: ميسي، وديمبلي، ولويس سواريز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل كلاسيكو الأرض في إياب نصف نهائي الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.