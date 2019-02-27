محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام واتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول التشكيل الذي سيخوض به مباراته في العاشرة مساء اليوم الأربعاء أمام واتفورد ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.
وشهد التشكيل تواجد المحترف المصري في صفوف فريق ليفربول، محمد صلاح، أساسيًا، بينما حل البلجيكي ديفوك أوريجي بديلاً للبرايلي فيرمينيو المصاب.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: إليسون.
خط الدفاع: أرنولد، فان ديك، ماتيب، روبينسون.
خط الوسط: فابينيو، ميلنر، ماني، فينالدوم.
الهجوم: محمد صلاح و ديفوك أوريجي
يُذكر أن ليفربول يحتل قبل اللقاء صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 40 نقطة.
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