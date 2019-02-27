تشيلسي يرتكب خطأ ساذجاً على تويتر!

سأل تشيلسي جماهيره في تغريدة عبر حسابه على تويتر، عمن يجب أن يضمه النادي قبل بداية الموسم المقبل بعد أن فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عقوبة على النادي الإنجليزي.

وأعلن “فيفا” الجمعة الماضي، أن تشيلسي سيتم منعه من ضم لاعبين خلال فترتي الانتقال القادمتين بعد إدانته بانتهاك لوائح التعاقد مع اللاعبين الأجانب الأقل من 18 عاماً.

وقال تشيلسي إنه “ينكر بشكل قاطع” ما توصلت إليه لجنة الانضباط في “فيفا” وإنه سيطعن على القرار.

وسأل تشيلسي متابعيه على تويتر: “من تريدون أن نتعاقد معه في الصيف” ووضع رابطاً لأحد أقسام موقعه الإلكتروني قال فيه إن النادي يضع قلب دفاع ميلان الإيطالي أليسيو رومانيولي، كأحد الأهداف المحتملة.

Advertisements

وأثارت التغريدة، التي تم حذفها، غضب العديد من المشجعين، وطلب أحدهم من النادي تعيين فريق جديد يتولى إدارة حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر آخرون وقالوا إن الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا سيكون له الكلمة الأخيرة بعد أن رفض قرار مدربه ماوريتسيو ساري بتغييره خلال الوقت الإضافي في الهزيمة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأحد.

وإذا طعن تشيلسي على العقوبة سيكون بوسعه إبرام تعاقدات في الصيف أثناء نظر “فيفا” في الالتماس.