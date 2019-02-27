يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة نابولي

خاض نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الأربعاء، تدريبات منفردة على هامش تدريب فريقه، في الوقت الذي سيخضع فيه لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة بسبب إصابته بكدمة في كاحل القدم اليسرى.

وأعلن “البيانكونيري” على موقعه الرسمي: “خاض كريستيانو ودوغلاس تدريبات فردية، بالنسبة لحالة ‘CR7’، فمن المنتظر أن يخضع لمزيد من الفحوصات الأربعاء أو الخميس لإصابته بكدمة في كاحل القدم اليسرى في مباراة بولونيا”.

وخاض بطل إيطاليا مرانه بمركز كونتيناسا الرياضي (تورينو) بعد حصوله على راحة ليومين عقب الفوز على بولونيا الأحد الماضي، بهدف نظيف.

وتستعد كتيبة ماسيمليانو أليغري لخوض مواجهة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد على ملعب أليانز ستاديوم يوم 12 مارس (آذار) المقبل، أملاً في تعويض خسارة مباراة الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدفين نظيفين.

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كما خاض الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا تدريبات فردية في إطار برنامجه التأهيلي للشفاء من إصابة في عضلة الفخذ تعرض لها خلال مباراة بارما في “السيري آ” مطلع الشهر الجاري.

ويحل يوفنتوس ضيفاً على نابولي الأحد المقبل، في قمة مواجهات الجولة 26 بالدوري الإيطالي، أملاً في حصد النقاط الثلاث والاقتراب أكثر من لقبه الثامن على التوالي (الـ35 في تاريخه).

ويغرد فريق “السيدة العجوز” منفرداً في صدارة الترتيب برصيد 69 نقطة وبفارق 13 نقطة كاملة عن “البارتينوبي”.