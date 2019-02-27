شاهد.. أبو تريكة يتضامن مع شهداء حادث محطة مصر

ظهر محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ومحلل قنوات "بي أن" سبورتس الرياضية بملابس سوداء في ستوديو التحليلي لمباراة ليفربول ضد واتفورد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي ذلك حدادًا على شهداء حادث محطة مصر الأليم والذي وقع صباح اليوم، الأربعاء.

واصطدمت إحدى عربات القطارات بحائط الصد بعد خروجه بدون سائق بسرعة كبيرة داخل الرصيف، بعد أن خرج

عن السيطرة مما تسبب في انفجار ضخم إثر اشتعال خزان الوقود.

ولقى أكثر من 28 شخصًا حتى الآن بحسب التقارير الرسمية من وزارة الصحة المصرية مصرعهم، بينما هناك أكثر من 50 شخصًا مصاب بحالة حرجة بسبب الحريق الهائل الناجم عن اصطدام القطار.

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