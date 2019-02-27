وزير الرياضة يجتمع بمجلس الإدارة الأولمبية

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يجتمع بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في مقر اللجنة الأولمبية في إطار التعاون في مقر اللجنة الأولمبية في إطار التعاونوالتفاهم المشترك بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية. ويأتي ذلك من أجل متابعة ومناقشة الخطط الرياضية والاستعدادات للبطولات الرياضية.

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