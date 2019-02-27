شاهد.. فرج عامر يعلن الحداد في نادي سموحة

قرر نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر إعلان الحداد على ضحايا حادث انفجار محطة مصر بالقاهرة صباح اليوم والذي أودي بحياة العديد من المصريين. وكتب عامر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "قرر مجلس ادارة نادي سموحة اعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام تعبيرا عن الحزن والألم لشهداء ومصابي حادث القطار الأليم و إيقاف جميع تويتر، "قرر مجلس ادارة نادي سموحة اعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام تعبيرا عن الحزن والألم لشهداء ومصابي حادث القطار الأليم و إيقاف جميعالأنشطة الفنية والترفيهيةبالنادي ماعادا التدريب اليومي للفرق والمباريات الرسمية". وكانت عربة أحد القطارات خرجت عن مسارها واصطدمت بحاجز الصد، الأمر الذي أدي لانفجار هائل أدي لوفاة 26 شخصًا و55 مصابًا وفقًا لما أعلنته وزاراة الصحة المصرية. شاهد ما كتبه فرج عامر :

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