تشكيل الكلاسيكو.. بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام برشلونة

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو بإياب نصف نهائي كاس ملك اسبانيا، والتي ستجمع الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو. اسبانيا، والتي ستجمع الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: نافاس الدفاع: كارفاخال، سيرجيو راموس، فاران، ريجيلون Advertisements الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو الهجوم: بنزيما، فينسيوس، لوكاس فاسكيز جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بملعب الكامب نو انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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