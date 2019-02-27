رياض محرز يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ويستهام يونايتد

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل الفريق أمام ويستهام يونايتد، والذي سيقام في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وجاء تشكيل الستيزن لمباراة الليلة مكونا من : حراسة المرمى: إيدرسون Advertisements في الدفاع: دانيلو، فيمينست كومباني، نيكولاس أوتاميندي، أوليكساندر زينشينكو في الوسط: ألكاي جندوجان، دافيد سيلفا، كيفين دي بروين في الهجوم: رياض محرز، سيرجيو أجويرو، لوري ساني

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